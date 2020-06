Pachu Peña dio negativo de coronavirus: “Sigo aislado, pero más tranquilo”

Pachu Peña y Lizy Tagliani en "El precio justo"

El viernes 12 de junio, Pachu Peña estuvo invitado a El precio justo, el programa de entretenimientos que conduce Lizy Tagliani por la pantalla de Telefe. A los pocos días, se confirmaron los primeros casos positivos de coronavirus en el equipo de producción y técnicos del estudio. De inmediato, los famosos que habían participado del ciclo entre ese viernes y la grabación del sábado 13 (que se emitió el lunes 15) debieron aislarse por prevención.

Del mismo modo, Lizy se quedó en su casa y se realizó un test, que el viernes pasado dio positivo. “La angustia es inevitable”, dijo hace una semana, entre lágrimas y manifestando su tristeza por la ola de contagios en su programa. “El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora”, lamentó la humorista que es asintomática y no presentó ningún malestar.

Por otro lado, las autoridades de Telefe pusieron una médica a disposición de los famosos para que monitoree cada caso. Además, empleados de un laboratorio privado se acercaron hasta sus respectivas casas para hacerles un hisopado. Los primeros resultados arrojaron que Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti dieron positivo, mientras que Magui Bravi, Melina Pitra y Franco Torchia habían dado negativo. Se espera que este jueves estén los resultados de Gustavo Conti, Gabo Usandivaras, Nai Awada y Florencia Otero.

Belén Francese y Pachu Peña respetando la distancia social en el ciclo de Lizy Tagliani

Cuando se confirmaron los primeros casos positivos, el miércoles al mediodía, Pachu Peña se convirtió en tendencia en Twitter porque algunos habían asegurado que se había contagiado. Sin embargo, el propio humorista salió a desmentirlo y aseguró que este jueves obtendría el resultado.

Cerca de las 10 de la mañana, Teleshow se comunicó con el actor para ver si ya tenía novedades al respecto. “Todavía no. Lo que sea, va a estar todo bien. Porque estoy bien de salud, no tengo miedo a nada. Afronto las cosas como vengan. Estoy cuidándome, aislado. De eso se trata”, respondió Pachu que está en una habitación de su casa, separado del resto de su familia.

Pasadas las 11 de la mañana, fue el propio Peña el que comunicó, con una efusiva alegría, que el resultado había arrojado que no tiene coronavirus. “Negativo, negativo, negativo -reiteró-. Me acaba de llamar la doctora”, informó el actor.

De todas formas, aclaró que seguirá cumpliendo con el aislamiento que ya lleva 13 días. “Mañana se cumplen los 14. No me muevo de mi casa, ni de mi cuarto. Sigue todo igual, pero con la tranquilidad de que el resultado es negativo”.

Pachu Peña, además, comunicó el resultado de su hisopado a través de su cuenta de Twitter

Casos positivos

En diálogo con Teleshow , Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti contaron sus sensaciones al enterarse que tienen coronavirus. “Por momentos me dolía muchísimo la cabeza. Era un dolor horrible, pero pensé que era migraña. Ahora entiendo que era uno de los síntomas”, contó la actriz y aseguró que su principal preocupación es que el mismo día que fue al programa de Lizy Tagliani visitó a su madre, a quien estaba asistiendo. “Recen por ella”, pidió y agregó que la mujer -que integra el grupo de personas de riesgo por tener más de 60 años- será testeada.

El humorista, por su parte, aseguró que es asintomático y que está pasando el aislamiento en una habitación dentro de su casa, separado de su mujer Fabiola y su hijo Santino. “Es un garrón. Te shockea un poco, lógico. Al principio te preocupás, pero ahora trato de ser positivo y llevarle tranquillidad a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos. Estoy bien”.

SEGUÍ LEYENDO

Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti dieron positivo de coronavirus, tras su paso por el programa de Lizy Tagliani

“Lo hice por propia voluntad”: Diego Moranzoni contó la experiencia del hisopado tras los casos de coronavirus en el programa de Lizy Tagliani

La respuesta de Lizy Tagliani a quienes la criticaron por los contagios en “El precio justo”

Lizy Tagliani dio positivo de coronavirus: “La angustia es inevitable”