“Querido cuerpo, me gustaría darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mí durante 9 meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavía estaba en mi vientre”, señaló junto a varias imágenes en las que mostraba cómo iba creciendo su panza. Y a su lado, Martín siempre aparecía con una fruta o verdura (un limón, una piña o una calabaza) que utilizaba como comparación. ⁣⁣