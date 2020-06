—En este momento me encuentro chill (relajada) con el tema. Porque no se sabe bien la manera en la que vamos a retomar. Estoy frenando la cabeza hasta poder acomodarme. Me voy poniendo objetivos, y ahora es sacar el disco en el segundo semestre. Me focalizo en eso. Estamos todos pensando en los shows online, que es la nueva manera. Que la gente saque la entrada y te vea desde el celular o la computadora. Mas allá de la parte egocéntrica de cómo vamos a hacer los artistas para hacer nuestros shows, los recitales son gracias a un equipo. No sucederían sin el talento y el trabajo de un montón de gente. Mi equipo es muy grande. Y mas allá de acomodar mi situación artística, me ocupo y preocupo de hacer planes en los que puedan estar involucrados ellos. Desde mis plomos, asistentes de sonido, mi banda, mis bailarinas. Hay un montón de gente que vive de los shows. En el planeamiento a futuro están todos involucrados en la realización de un show. No lo tengo muy pensado todavía, pero pienso en conjunto porque no podría hacer nada sola de lo que hago. Sobre todo los shows que me gusta montar. Estoy conectada con mi equipo todos los días y tratando de planear como sería la cosa.