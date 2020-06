En tanto, ante un llanto desconsolado, Andrea Politti - conductora del ciclo- le hizo llegar unas palabras. “Quería agradecerte, no puedo hablar.... Has dado muchas entrevistas en España por este programa y has nombrado a mi padre también, quien murió allá en el exilio hace muchos años. Has sido parte de recordar una historia personal. Desde el primer día me diste lo mejor, con una sonrisa y diciéndome cosas hermosas. Y siempre preguntándome cómo estoy. Gracias, te adoro con el alma”, expresó.