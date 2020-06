“Calu Rivero: ‘Holis, miren tengo amigos afroamericanos. No soy racista’. ¿Con qué necesidad?”, escribió una persona en Twitter. “Foto y mención de Calu: vieron que no muerden los negros. Son re lindos”, agregó otro usuario. “Calu Rivero colgándose del momento dramático que vive el mundo nos dice que ella está más allá de toda discriminación. No solo tiene un amigo negro, también es gay. Además lo toma de la mano y ambos parecer ser felices. ¿Ven que se puede? ¡Comuniquen amor, soretes!”, señalo una persona.