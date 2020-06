Por otro lado, utilizó sus historias de Instagram para hacer una nueva aclaración sobre las fotos que publicó. “No. No engordé. Estoy mejor que cuando empezó la cuarentena. Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto, y no me entrego a algo que no me gusta. Entreno por mí, me trato bien por mí, me doy amor por mí, me abrazo por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga. Todo por y para mí”, escribió Ivana Nadal.