Jorge Rial sorprendió a la ex de Maradona cuando en cámara mostró una imagen donde ella le estaba haciendo masajes en el cuello al deportista. Roció Oliva primero sostuvo que esa fotografía correspondía al mes de diciembre último pero luego se corrigió. “La última vez que vi a Diego fue en enero pasado, por un tema laboral que tenía que ver con el deporte. Me hicieron una propuesta de trabajo y me sugirieron que hablara con él, pero no le interesó. Me dijo que podía crecer al lado de él, pero sin trabajar. Nunca quiso que trabaje, como tantos hombres. No lo extraño y no tenemos relación ahora, pero si me llama, lo atiendo”, explicó.