Y, obviamente, su hermana Dalma no dudó en sumarse a la contienda. “Benja, sabe siempre que tu Babu (por Diego Maradona), la Tata (por Claudia Villafañe), la Titi (por ella) y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso, mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada, pero en cualquier momentito prendo fugo todo, amorosa”, agregó haciendo alusión a que su hermana no la deja hablar públicamente de la pelea que mantiene con Agüero. Y Gianinna le respondió: "Igual, me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los tres”.