“Dark es la mejor serie que hizo Netflix, no entiendo cómo hay gente que dice que Elite o La Casa de Papel son mejores”, “Miré el tráiler con la esperanza de tener respuestas pero ahora tengo más dudas que antes”, “Sé que no voy a entender nada de Dark hasta que no acabe la tercera temporada y capaz ni me van a quedar claras las cosas”, “El 27 de junio se estrena la tercera temporada de Dark, el día del apocalipsis, estoy totalmente listo para explotarme la cabeza de nuevo” y “Amanecimos con fecha de estreno de Dark, estupendo día”, fueron algunos de los comentarios en las redes.