Zeffirelli era homosexual, algo que la Iglesia condenaba. Sin embargo aceptó al director quizá porque aunque él no ocultaba su sexualidad solía emitir opiniones algo peculiares por no escribir retrógradas. Detestaba el término gay porque era “una manera estúpida de llamar a los homosexuales, como si fuesen payasitos inocuos y divertidos”, jamás reconocía su homosexualidad en público y se oponía al matrimonio gay. “Creo que se trata de un hecho privado. No entiendo por qué tiene que convertirse en una provocación; es estúpido. Detesto toda la oficialidad gay. Soy homosexual, no lo escondo, pero siempre tuve una vida muy feliz porque nunca quise que nadie entrara en mi pequeño jardín. Lo que hacés en la cama, son cosas tuyas”.