El intercambio de mensajes públicos entre el periodista y la actriz terminó ahí. Aunque luego ella siguió tuiteando. “Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque saben que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque odio el conflicto”, escribió. Y luego agregó: “Las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”