"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, anunció el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en un video que conmovió a todos el pasado 9 de marzo. “Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación”, agregó.