Lussich opinó sobre el médico: “Un tipo que tenía todo vencido, elementos y residuos patológicos, agujas y cantidad de cosas, gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cul... y atender como quería". Al escucharlo, Gelblung levantó la voz y disparó: “Que eso lo diga la Justicia. Yo lo único que digo es que hasta que la Justicia no lo pruebe...a mi me aplicó agujas y yo no me morí".