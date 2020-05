Justo en ese momento, se cortó la conexión de Noelia, así que Flavio aprovechó el intervalo para dar su opinión al respecto. “Hernán es especial, yo también lo conozco. Y, por ahí, no ha sido muy caballero en algunos aspectos. Tendría que haber tenido un poco más de gentileza. Porque, seamos realistas: la dupla con Noelia es lo que le dio el plus para ganar. Si no, no hubiese ganado”, aseguró el coreógrafo.