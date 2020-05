Demarco: —Uno puede inscribirse como distribuidor sin necesidad de hacer una inversión. No hay que pagar una cuota, ni comprar un mínimo de productos. Lo que pasa muchas veces es que es difícil vender algo que no conocés. Uno da testimonio desde su experiencia. Eso basamos en Nu Skin, que puedas compartir tu experiencia. Pero si no tenes la posibilidad de comprar o no querés, podés convertirte en distribuidor sin comprar el producto.