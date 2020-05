Flor Peña adelantó que se incorporará un nuevo personaje femenino a “Casados con hijos”

En este sentido, quien opino este miércoles en diálogo con Intrusos fue Luisana Lopilato sobre la no participación de Érica Rivas. "La verdad me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Estamos re contentos de volver con Casados..., amé Casados. El mío es un personaje que me gusta y también quiero volver a trabajar con Guille (Francella) y con Flor (Peña)”, afirmó la actriz, desde su casa en Vancouver, Canadá.