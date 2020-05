Después de aclarar que no iba a utilizar tapa boca porque quedaba “horrible para la televisión”, Zulma dialogó con el cronista Marcos Bustamante y aseguró que estaba “prohibida en los medios”. “Mirtha (Legrand) y Susana (Giménez) no me invitan a su programa, invitan a gente rica. Y acá si no tenés televisión no existís”, comenzó diciendo Lobato.