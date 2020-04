Lo cierto es que el proyecto de llevar al teatro la famosa serie que sigue emitiendo con éxito en repeticiones Telefe, pendió de un hilo. Acomodar las agendas de los protagonistas no era tarea sencilla. Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Erica Rivas y Marcelo de Bellis habían firmado tras largas negociaciones los contratos asegurando su participación este año, previendo realizar aproximadamente 80 funciones en un lapso de tres meses entre junio y agosto. Llegar a la nueva fecha de enero 2021 significó que reorganicen sus planes laborales previstos, hoy en stand by en la mayoría de los casos, para llevar a cabo finalmente el proyecto. En la foto del comunicado aparecen Francella, Peña y los hermanos Lopilato; no así Rivas y De Bellis, por lo que habrá que confirmar si los intérpretes del matrimonio Fuseneco (vecinos de los Argento) estarán en la nueva fecha anunciada.