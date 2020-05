“El Gobierno tiene que ver que no es lo mismo una actividad que va a volver en 15 días, a otra que va a volver en septiembre. No se pueden tratar de la misma forma al que abrió en junio que en septiembre. Para nuestros compañeros gastronómicos, que tienen lugares pequeños y no tienen la posibilidad de abrir con distanciamiento social como nosotros, tiene que haber ayuda”, finalizó Ernestina.