Hace unos días en diálogo con La Once Diez Barili habló sobre cómo transitaba el aislamiento y contó que lo que más le costaba era la distancia con sus hijos: “Estoy hace mucho sin verlos, estoy hace 20 días sin poder verlos porque están en La Plata, y me muero por verlos. Pero acá no hay otra opción, hay que entender que vale la pena quedarnos en nuestras casas para frenar esto entre todos. Es difícil para todos”.