“Todas las ganancias se donan a obras de caridad”, esa es la consigna para que bandas como My Chemical Romance y The Rolling Stones hayan dejado que sus logos figuren en los tapabocas de Bravado. También solistas como Ariana Grande y Billie Eilish han ofrecido sus nombres para la causa apoyada por esta compañía que pertenece a un importante sello discográfico. La iniciativa se llama “We Got You Covered” (“Te tenemos cubierto”, en inglés) wegotyoucoverednow.com y apunta directamente a colaborar con los que vieron afectada su economía por el virus que, más allá de lo material, ya se ha cobrado la vida de miles de personas.