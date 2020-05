Entonces, destacó el rol de su novia, Sofía Aldrey, quien le insistió para que se haga controles. “Me crucé con una mujer que es un ángel. Apareció en mi vida y me hizo ver cosas que yo no veía. Me habló de los problemas que habían tenido mi papá y me tío, me dijo que me hiciera un análisis. Y yo pensaba en el trabajo, en la temporada...”.