Luego relató cómo fue el diálogo que tuvo con el médico cuando le comunicó el diagnóstico. "El doctor me llamó y me dijo ‘llegaron los resultados y tenés cáncer’. Me reí porque de golpe sentí que empezó una película, me vi desde afuera, como si me metiera con mi tabla al mar a surfear. Sentí que las prioridades de golpe se rompían, que la vida iba a tener un golpe grande en mí. Mi médico, con la crudeza que muchas veces tienen, me dijo ‘esto es como si agarraras la ruta 2 para Mar del Plata con un buen auto’. Tu cuerpo en este momento es el auto, no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocás, pero puedo darte muchas chances de que vas a estar bien”, recordó el actor sobre la conversación que tuvo con el profesional.