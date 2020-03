Con respecto al contenido que comparte en sus redes sociales, la adolescente suele pedirle consejos a sus padres. “Me enseñan y aprendo cosas nuevas, aunque en general no les pregunto porque ellos me ayudan sin que yo se los pida, se da todo de manera muy natural. Soy muy autoexigente y si no le pegué a una nota, lo hago otra vez. Después les pregunto a ellos qué les parece y si está bien, lo subo", afirma quien dio cuenta que quería ser actriz cuando era chiquita y miraba Floricienta (2004 y 2005). “Me gustaba grabarme, hacer videos. Para mí era como un juego. Mi papá tenía un micrófono en el living y yo me sentía como en un concierto", detalla la hija del ex cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas.