En apenas estas dos semanas, el actor no solo cambió de hábitos sino también de maneras de pensar. Y en una charla exclusiva con Teleshow , revela cómo está atravesando este momento. Con la entereza y fortaleza que heredó de sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, y con la frente en alto, encuentra una vía para seguir este camino. Por lo pronto, aprovecha para leer un libro que le regalaron y que fue la puerta de entrada a un nuevo mundo. Allí está la clave, allí encuentra palabras justas. “Estoy leyendo Muchas vidas, muchos maestros, un libro de Brian Weiss. Me lo recomendó mucha gente… Y Facu, un amigo, me lo regaló cuando me viejo falleció”.