La furia de Susana con Nicole data de esa época. Según testigos que estuvieron en la mesa de aquella cena, la diva no se presentó al evento una vez que supo que la modelo acompañaría al diputado, y que allí se haría la presentación en sociedad de la relación, cosa que efectivamente sucedió. “Susana lo llamó a Facundo y le pidió que no fuera con Nicole -revela la fuente-. Cuando Moyano empezó esta relación, a Susana no le gustó nada. Él se lo contaba a Nicole”. Lo cierto es que desde entonces la modelo no volvió a ser invitada al programa de la diva. Y ahora -dos años y medio después de aquel noviazgo- la polémica entre ambas revivió por el asunto de la perrita.