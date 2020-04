“La pasábamos muy bien. Yo le hacía cosas que ella me hacía a mí con el otro personaje. La volvía loca. Muchas veces le agregaba cosas al guión y no le avisaba. Ella se acostumbraba, se adaptaba a mí y a liberarse del texto y poder transitar la escena. No digo que soy un fenómeno pero le pasé mi táctica. Y ella me trasladó a mí la técnica del detalle de algunas cosas que yo por ahí dejaba pasar, por lo menos en la comedia”, recuerda el actor.