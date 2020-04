“Entiendo que la gente está vulnerable, enojada, porque estamos con el encierro, con esta pandemia, la cuarentena y es mucha cosa, la gente está medio a flor de piel, esta forma de hablar de ella no pega. Es una genia y la admiro”, afirmó Nicole. “Lamentablemente no escuchó bien, contestó cosas que yo no dije, otros famosos hablaron de este tema y me metieron a mí en la única bolsa”, finalizó.