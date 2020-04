En varias entrevistas, Wahlberg contó que muchas personas se acercan a felicitarlo por su papel en la saga de Jason Bourne. A su vez, Damon admitió que a él lo alaban por su amistad con el osito Ted. Hartos pero también divertidos con la situación decidieron hacer un pacto. Cada vez que los confunden, no solo no corrigen al equivocado sino que además contestan con educación (no sea cuestión de hacerle al otro fama de desagradable) e incluso firman autógrafos como si fuera el otro. “Nunca he corregido a nadie. Solo digo: ‘Muchas gracias. Mira mi próxima película ‘The Bourne Identity 4′”, admitió Wahlberg. Hay que reconocer que comparten algo más que parecido físico. Formaron parte del elenco en Infiltrados, nacieron a escasos 15 kilómetros el uno del otro y se llevan apenas ocho meses (Damon nació en octubre de 1970 y Wahlberg, en junio de 1971).