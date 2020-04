Los tiempos (o la falta de... ) y las ocupaciones hicieron que la relación entre muchos de los actores se diluyera. “No me veía con nadie, por que mi trabajo no esta tan vinculado con ellos. Los volví a ver después de mucho tiempo, igual estamos comunicados por Instagram”, contó Caruso, que a los ocho años alcanzó la fama con el querido Gamuza, personaje que le valió un Martín Fierro a Mejor Actor Infantil y del que conserva parte del vestuario.