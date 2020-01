Es que aunque él no lo sabía, estaba todo escrito: su futuro sería en un set de actuación. Aquella tarde de diciembre su mamá tenía que ir a buscarlo a la casa de su amigo, pero se le hizo tarde y no llegó a horario, entonces fue con su compañero a la audición que se realizó en El Trece a cargo de Pablo Culell, que debutaba como productor ejecutivo: “Había 600 chicos, después de hacer la fila, llegó mi turno y me dicen que pase, yo había ido a acompañar, me insitieron y entré. Al día siguiente recibí el llamado, me quería ver, me dijeron que era el nuevo protagonistas de Amigovios”.