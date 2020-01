Desde la primera prueba que los directores le asignaron su personaje: “Belén era chusma y se enteraba de todo pero a la vez estaba en todas las escenas y era agotador. Todo cambió, antes grabábamos doce horas de lunes a sábados y en mi caso estaba en primer año de la secundaria y mi cole era muy exigente, me tomaban lección todos los días ...y no me daban los tiempos para estudiar todo. Fue una gran experiencia, pero muy intensa. Salía del cole y me iba directo al canal. Comía, me cambiaba y me peinaba en el auto”.