En tanto, Matías Loraschi desde una habitación de Hospital Austral contó su experiencia. “Estoy acá hace 15 días, me acerqué el hospital, en su momento me hicieron un test y me dio positivo”, comenzó explicando. “No viajé a ningún lado, solo me fui a la Costa por trabajo entre el 14 y 15 de marzo, después empecé con los síntomas de fiebre y cansancio”, relató.