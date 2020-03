Se definió como una persona creyente, y aseguró que gracias a su fe pudo salir de las drogas: a los 13 años empezó a consumir pasta base, pero no consume hace 14. “Y acá estoy, viviendo en un cuarto que me prestó mi mamá. Ella vive abajo y me está ayudando, nos ayudamos entre todos -aseguró-. No me avergüenzo de todo esto porque todo llega a su tiempo. Ya van a llegar tiempos mejores. Estoy agradecido por el momento en el que uno está. Lo más importante es la familia”.