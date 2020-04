La ruta del escándalo: el chat privado y la declaración de amor de Cinthia Fernández a Martín Baclini antes de la crisis

“Primero, te amo con todo mi corazón. Gracias por existir en mi vida –le escribió Cinthia en diciembre del 2019– y en la de mis nenas. Gracias para siempre, de alguna manera te voy a devolver tanto amor y esfuerzo, sos el hombre de mi vida, sos mi gran amor, sos mi motor y no te digo marido porque eso es un título trucho sin sentimiento, por eso te digo ‘mi hombre’, ‘mi amor’. Mis nenas van a saber siempre lo que hiciste por ellas y sé que te vamos a agradecer hasta el último día de nuestras vidas. Mi corazón es siempre tuyo, gracias por elevarme y hacerme volar y enamorarme de esta manera tan mágica. No te vayas nunca… no te pierdas, ya sabés el camino y la loca que te va a estar esperando”, escribió hace poco tiempo Cinthia.