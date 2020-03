Enterada de las declaraciones que su ex había hecho en televisión, la bailarina utilizó su cuenta de Twitter para responderle. “Poco hombre. Si sos cholulo y me usaste, hacete cargo. No me quieras hacer quedar mal a mí, Osho de cabotaje. Y no preocupes que ya te solté. Figuretti, solo critico tu accionar porque se descubrió lo que eras y lo que hiciste conmigo", escribió en la red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.