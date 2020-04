“Para la educación, me centro en lo que sucede en Dinamarca, que es número uno a nivel mundial sobre lo que es la educación para niños: está en el medio de la educación Montessori y Waldorf, los chicos no hacen todo lo que quieren, tienen sus límites y plan de estudio intenso pero a su vez difunden mucho la parte social y artística. por ejemplo, en Dinamarca no hay deberes; estudian en la clase, cuando termina el horario escolar difunden que los chicos interactúen entre ellos y vayan a jugar al fútbol, pintar o a hacer música”, recordó a fines del año pasado.