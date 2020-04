“En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llego este video. Realmente no me lo esperaba y me llenó tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo. Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad que empezó gracias a nuestro trabajo”, contó la mamá de Malaika y Viggo.