El actor se encontraba en Tulum, México, de vacaciones con su mujer, Araceli González, cuando comenzó a sentirse mal: “Se me inflamó el cachete del lado interno, me salió una pelotita, me dieron un antiinflamatorio pero no se fue”. Al volver a Buenos Aires, lo vio su odontólogo de cabecera, quien lo derivó a un cirujano, que decidió operarlo de urgencia: “Cuando me vio me dijo que no era normal, no era bueno, me hicieron estudios. Me decían que la mayoría de las veces en la boca son benignos, pero este estaba agarrado al maxilar inferior, era raro”, sostuvo en diálogo con Agarrate Catalina, por La Once Diez/ Radio de la Ciudad.