“Nunca hubiese querido hacer pública una situación que pertenece a mi ámbito privado. No me gusta, ni necesito, mediatizar mi intimidad. Pero hoy me veo obligado -no sin gran dolor- a realizar aclaraciones respecto a una serie de injurias y falsas acusaciones que mi ex esposa, Araceli González, ha vertido en los medios en el último tiempo”, reza parte del comunicado.