Estar! Tan simple como eso! Abrazar! Tan hermoso como esto! Durante mi infancia tenía miedo al abandono. Faltaba una imagen fuerte en casa. Y cuando sufrí de #panicattack #ataquedepanico Romero, mi psicólogo, cuando estaba mal. Me atendía el teléfono y me decía , algo tan simple y perfecto para mi. “Acá estoy” automáticamente el aire entraba en mi pecho. Y respiraba Serena. Y pasaba todo. También ayudaba llorar! Descomprime el pecho. Lo abre! Entra el aire. Nunca subestimes a alguien que padece este estado! Es transitorio! Es un estado! No una enfermedad! Es un ser especial, un ser sensible, verdadero y genuino. La fortaleza te hace mostrándote tal cual sos! Sufrirlo no te debilita! Te construye porque estás resolviendo! Siéndote fiel! Batallando con dignidad! Pararte bien! Nunca desdebijarte! No lo permitas! Verdad! No se negocia! Siempre verdad! Expresar tus más hermosos y genuinos sentimientos. Se acerca el día de la mujer! Y así me encuentro! Con red! Amada! Protegida! Y esto me hace más fuerte! Más mujer! Más #empoderada . Sigo caminando firme, nunca me desvíe de mi camino! Respeto mis preceptos, mis valores y mi dignidad. #mujeresdignas @araceliwebok #araceliweb mi feed es dedicado a mujeres Bellas de mi vida. #rosita #delfina #maria #flor #nany #frany #donna #myriam #ale #mara @ftorrente @natalia_monteferrario @donitatateo @franytateo_ @alebarbieri_ @myriammoadieventos @maradopaso ( el señor de la foto es @fabianmazzeiok quien hace que pueda salir con dignidad , segura y con fuerza en esta vida, juntos! ) 🥰