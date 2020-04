Por otro lado, y pasando a su costado más sentimental, cuenta como es la convivencia con ¿su novia? Magalí Tajes. “Nos agarró la cuarentena juntas y decidimos que siga así, para ver qué onda, y para no pasarla en soledad. Nos divertimos muchísimo. Ella es escritora, está trabajando en su tercer libro…ella viene de cuatro meses viajando antes del coronavirus y se iba ir de vuelta para meterse en este tercer libro, pero por todo esto no se pudo ir. No somos novias, no tenemos ese título, pero nos llevamos re bien y nos queremos un montón. La verdad es que nos estamos llevando re bien…en la época en la éramos novias trabajábamos mucho las dos, casi no teníamos tiempo, pero con el coronovirus se generó este tiempo que nunca habíamos tenido”.