Si eso fue poco, Corberó se encargó de sumar más indicios de como macha esta relación. En un momento de la charla se atrevió a interrumpir a su colega: “A ver, un segundo, eh, porque es te momento es precioso”, largó mientras se la veía agarrando un cortado y un tostado, y agregó: “Tengo un príncipe en casa que me trae cosas, porque como he dicho solo pienso en comer. Gracias mi amor, qué preciosidad. Me alimenta mi amor”, fueron sus palabras y de fondo se escuchó el “de nada”, del Chino.