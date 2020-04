De hecho, aunque reconoció que a priori el hombre en cuestión le parece que es “muy culto" y “divertido", como mujer precavida que es, Graciela ya tiene otra opción por si el romance no funciona. ”Del otro lado del balcón hay un muchacho más joven, de cincuenta, que está con sus hijos y es un amor. Me grita ‘Grace, tengo una videoconferencia. ¿Podés callar al perro?’. Y también establecimos una relación. Me hace charlar con las hijas y es un divino. Me ofreció comprarme las frutas y verduras y me enganché. Por suerte no me los confundo porque cuando el perro ladra para un lado sé que es uno. Y cuando ladra para el otro, sé que es el otro”, concluyó ansiosa por que se termine el aislamiento.