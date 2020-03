“Señor Presidente, soy Evelyn y estamos todos recibiendo un montón de mensajes y me quiero sumar a esos mensajes porque ya mis compañeros han hecho preguntas maravillosas. Lo quiero felicitar por la valentía de tomar medidas, que muchos presidentes del mundo no las han tomado”, dijo la panelista. Fernández le agradeció y respondió rápidamente: “Estoy haciendo lo que debo, no estoy haciendo nada especial”.