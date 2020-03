“La situación es algo parecido a escribir la obra mientras estamos en el escenario. Todo está en prueba, todo es experimento. Solo sabemos la velocidad de contagio y hagamos todo lo necesario por no contagiarnos. Tenemos que encerrarnos en nuestras casas para eso. Sé que esto genera ansiedad, malestar, enojo. No tratemos de apurar una decisión que no puedo tomar hoy, no sé realmente cómo va a evolucionar esto”, precisó.