Cuando es cuestionado acerca del futuro del sonido 360°, sentencia: “No va a reemplazar las formas de escuchar música, no creo que el estéreo desaparezca como formato, no sé si los artistas harán discos enteros en esta línea pero de seguro lo aplicarán en paralelo como algún single o bonus track, también se utilizará cada vez más en instalaciones sonoras, las presentaciones, los hangout y los encuentros virtuales se enriquecerían. Es una oportunidad histórica debido a que el oído es el único sentido que es verdaderamente 360°, los ojos no nos permiten la vista 360°, nuestros oídos pueden percibir sonidos que están detrás sin la necesidad de darse vuelta. El que guía la experiencia es el oído, ese concepto es una oportunidad genial para los que hacemos producción de audio y musical en general”.