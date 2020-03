Fiel a su estilo, Sol aseguró furiosa: “Me tienen las pelotas infladas. Estoy harta de lo mierda de personas que somos. Me puse a llorar porque no lo podía creer, este país así no va a ningún lado. Somos malas personas, no nos interesa que el policía tenga que ir a cumplir su tarea, no nos importa que el médico tenga que ir a laburar. Lo único que interesa es volver de las vacaciones. Total no hay tantos casos, total de mi familia y mis conocidos no hay nadie enfermo. Hasta que aparezca alguno. Ahí nos vamos a dar cuenta de que hay que quedarse en casa, porque te estamos salvando la vida a vos y a un montón de personas. Entonces déjense de joder, dejen ir a la gente a laburar, a los que son esenciales”.