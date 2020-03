"Las operaciones que no son de riesgo pueden esperar, pero las de riesgo, las operaciones de cáncer o las quimioterapias, necesitan de sangre y está muy bajo el porcentaje de donación de sangre. Hoy es bueno quedarte en tu casa, tenés que hacerlo, pero también tenés que donar sangre. Así que no tengas miedo de contagiarte nada. Tenés que llamar a los servicios de hemoterapia y tenés que seguir donando sangre porque hay pacientes que no pueden esperar... Donar sangre salva vidas”, agregó Fede y destacó la importancia de la donación de sangre para aquellos pacientes que necesitan transfusiones para sus tratamientos o intervenciones quirúrgicas.