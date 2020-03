Con el pie, le preguntaron cuáles eran sus hábitos de aseo personal. "Me lleva mucho tiempo porque me gusta estar bien afeitado: le doy para arriba, para abajo, me toco todo el tiempo para tener la piel bien suavecita. Lo que sigue es un hisopo redondo en las orejitas, luego otro hisopo con alcohol que va al ombligo, me pongo talquito ahí abajo, me seco los pies con el secador de pelo, hay que tener los pies secos, para que no aparezcan hongos, olor y esas cosas. Y después de todo eso, que para esa altura ya llevo más de una hora en el baño, viene ponerse crema. Si no me pongo crema no puedo salir del baño”.